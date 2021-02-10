Бойовики на Донбасі стріляли прицільно: українські захисники відповідали

Протягом доби 9 лютого на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. Бойовики відкривали вогонь прицільно, тож українські військові були змушені відповідати.

Про порушення бойовиків повідомили представників ОБСЄ.

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Де було неспокійно

Біля Богданівки окупанти стріляли з автоматичного станкового гранатомета.

Поблизу Пісків відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Шумів бойовики обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

На прицільні обстріли російських найманців українські військові дали адекватну відповідь. На щастя, бойових втрат серед бійців ООС немає.

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Наразі на Донбасі – тихо. Порушень бойовиків поки не зафіксували. Ситуацію контролюють українські військовослужбовці.

Зверніть увагу! 8 лютого двоє цивільних на авто намагались прорватись до бойовиків, а на прохання зупинитись та попереджувальний постріл не реагували. У результаті військові відкрили вогонь, один чоловік загинув.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, це був таксист та інший військовий. Вони їхали в штаб, але поводились дещо дивно.