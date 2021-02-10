Про порушення бойовиків повідомили представників ОБСЄ.

Важливо Росіяни діють відкрито та зухвало, – Кравчук заявив про зрив перемир'я на Донбасі

На прицільні обстріли російських найманців українські військові дали адекватну відповідь. На щастя, бойових втрат серед бійців ООС немає.

Наразі на Донбасі – тихо. Порушень бойовиків поки не зафіксували. Ситуацію контролюють українські військовослужбовці.

Зверніть увагу! 8 лютого двоє цивільних на авто намагались прорватись до бойовиків, а на прохання зупинитись та попереджувальний постріл не реагували. У результаті військові відкрили вогонь, один чоловік загинув.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, це був таксист та інший військовий. Вони їхали в штаб, але поводились дещо дивно.