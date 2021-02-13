Бойовики на Донбасі стріляли з гранатометів: бійці ООС відповідали

Протягом доби 13 лютого російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Зокрема, стріляли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, бойовики порушили перемир'я біля Старогнатівки та Водяного, що на Приазов’ї. Гатили з підствольних гранатометів.

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Реакція наших захисників

На обстріли українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ.

На щастя, бойових втрат серед наших захисників немає.

Загострення на Донбасі: що відомо

Сапери ДСНС 13 лютого розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 104 потенційних вибухівки.