Бойовики на Донбасі стріляли з гранатометів: бійці ООС відповідали
Протягом доби 13 лютого російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Зокрема, стріляли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Джерело:ООС
Так, бойовики порушили перемир'я біля Старогнатівки та Водяного, що на Приазов’ї. Гатили з підствольних гранатометів.
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Реакція наших захисників
На обстріли українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ.
На щастя, бойових втрат серед наших захисників немає.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Від початку 2021 року бойовики постійно зривають перемир'я, прицільно обстрілюючи позиції Збройних сил України. Наприклад, 12 лютого окупанти 7 разів порушили тишу.
- За січень – лютий 2021 року вже загинули 8 українських захисників.
- Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголосив, що на постріли слід відповідати пострілами. Такої ж думки дотримується президент Володимир Зеленський.
- До речі, президент скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. Припускають, що це через загострення на Донбасі.
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