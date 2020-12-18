Проросійські бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я. Зокрема, російські найманці розміщують військову техніку "у зоні безпеки". Це може загрожувати мирному населенню.

Так, на Донбасі помітили "гради" бойовиків, мінометні окопи та траншеї. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. Важливо Біля Авдіївки ворожий снайпер ранив українського захисника Детальніше про порушення бойовиків Зокрема, 8 грудня на полігоні біля Тернового ОБСЄ зафіксували 3 реактивні системи залпового вогню – "Гради".

Також 21 "Град" зафіксували поблизу Хрустального 13 грудня. Зброю розмістили, значно порушивши лінію відводу.

Біля Вербової Балки 11 грудня спостерігачі виявили радіолокаційну станцію "Дунай". Пристрій виявлляє та супроводжує повітряні об'єкти. До речі, таку ж систему зафіксували у цьому місці у лютому 2020 року.

Біля Донецької фільтрованої станції помітили 320-метрову траншею. Бойовики облаштували там вогневі позиції у бік українських захисників та спорудили мінометні окопи. До слова, станція забезпечує водою Красногорівку, Мар'їнку, а також окуповані Донецьк та Ясинувату. Таким чином, представники збройних формувань Росії продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями і грубо порушувати досягнуті домовленості щодо,

– наголосили в ООС. Зверніть увагу! Бойовики регулярно порушують перемир'я, яке діє на Донбасі з 27 липня. Крім розміщення військової техніки, окупанти майже щодня здійснюють провокативні постріли у бік бійців ООС. Деколи стріляють навіть прицільно.

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