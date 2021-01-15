Бойовики на Донбасі проводять навчальні стрільби: бійці ООС стали мішенями, – розвідка
Від початку поточної доби, 15 січня, міжнародні спостережні місії не зафіксували порушень з боку окупантів. Однак, за інформацією української розвідки, проросійські бойовики активізували бойову підготовку.
Ворог на окупованих територіях проводить практичні стрільби. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
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Окупанти у Донецькій та Луганській областях влаштували практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів. Крім того, вони активізували тренування артилерійських розрахунків з управління вогнем поблизу лінії зіткнення
У Міноборони наголосили, що саме позиції бійців Об'єднаних сил стали для окупантів навчальними цілями.
Як минула доба на Донбасі
- Протягом 14 січня бойовики 6 разів порушили режим тиші на окупованому Донбасі. Окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Один український захисник отримав легке осколкове поранення біля села Гнутове на Донеччині. Воїна доправили до найближчого медзакладу. Там пораненому надали необхідну допомогу.
- Наразі його стан оцінюють як стабільний.
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