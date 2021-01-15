Від початку поточної доби, 15 січня, міжнародні спостережні місії не зафіксували порушень з боку окупантів. Однак, за інформацією української розвідки, проросійські бойовики активізували бойову підготовку.

Ворог на окупованих територіях проводить практичні стрільби. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Окупанти у Донецькій та Луганській областях влаштували практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів. Крім того, вони активізували тренування артилерійських розрахунків з управління вогнем поблизу лінії зіткнення

У Міноборони наголосили, що саме позиції бійців Об'єднаних сил стали для окупантів навчальними цілями.

Як минула доба на Донбасі

Протягом 14 січня бойовики 6 разів порушили режим тиші на окупованому Донбасі. Окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

на окупованому Донбасі. Окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Один український захисник отримав легке осколкове поранення біля села Гнутове на Донеччині. Воїна доправили до найближчого медзакладу. Там пораненому надали необхідну допомогу.

біля села Гнутове на Донеччині. Воїна доправили до найближчого медзакладу. Там пораненому надали необхідну допомогу. Наразі його стан оцінюють як стабільний.

Зверніть увагу! Ще з липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я. Однак окупанти постійно порушують режим тиші й намагаються спровокувати українських захисників. Так, на Донбасі за вихідні зафіксували 163 порушення.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу