Бойовики на Донбасі продовжують стріляти: деталі

Проросійські бойовики на Донбасі далі не дотримуються режиму тиші. Зранку 31 січня окупанти 4 рази порушили домовленості.

Джерело: штаб ООС

На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав внаслідок ворожих дій.

До теми Гаубиці, міномети й танки за лініями відведення: в ОБСЄ відзвітували про порушення окупантів

Ситуація на Донбасі 31 січня

Порушення зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

►Неподалік населеного пункту Водяне бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

►Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "КРИЛО". Українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили БПЛА, що унеможливило його подальше використання.

►Поблизу Лебединського окупанти здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-го калібру.

►У передмісті Авдіївки бойовики стріляли з великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

31 січня сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів,

– розповіли у штабі ООС.

Ситуацію у зоні проведення Операції Об'єданих сил повністю контролюють Збройні сили України.

З 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню. Однак проросійські бойовики систематичного його порушують. Останніми днями ворог особливо активізувався. Так, 29 січня внаслідок обстрілів окупантів 2 українських бійців отримали осколкові поранення.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу