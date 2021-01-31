Бойовики на Донбасі продовжують стріляти: деталі

Проросійські бойовики на Донбасі далі не дотримуються режиму тиші. Зранку 31 січня окупанти 4 рази порушили домовленості.
Джерело: штаб ООС
На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав внаслідок ворожих дій.
До теми Гаубиці, міномети й танки за лініями відведення: в ОБСЄ відзвітували про порушення окупантів
Порушення зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
►Неподалік населеного пункту Водяне бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
►Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "КРИЛО". Українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили БПЛА, що унеможливило його подальше використання.
►Поблизу Лебединського окупанти здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-го калібру.
►У передмісті Авдіївки бойовики стріляли з великокаліберного кулемета.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.
31 січня сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів,
– розповіли у штабі ООС.
Ситуацію у зоні проведення Операції Об'єданих сил повністю контролюють Збройні сили України.