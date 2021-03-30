Бойовики на Донбасі постійно гинуть від передозування, – Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що російські бойовики на Донбасі часто гинуть від передозування алкоголем або наркотиками.

Точної кількості померлих внаслідок шкідливих звичок Хомчак не назвав. Однак заявив, що їх "достатня кількість".

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Ми маємо інформацію, що люди там постійно гинуть від передозування. Бойовики,

– зауважив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Хомчака, українська сторона рахує не лише власні бойові втрати, але й загиблих окупантів. Військовим необхідно максимально знати, що відбувається на окупованих територіях. Це дозволяє зрозуміти, з ким вони мають справу.

Що ще сказав Хомчак