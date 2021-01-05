Бойовики на Донбасі посилено проводять вогневу підготовку та тренування, – розвідка
Розвідники повідомили, що передові підрозділи бойовиків на Донбасі несуть службу у посиленому режимі. Зокрема, деякі з них проводять вогневу підготовку та різні тренування.
В Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що командування збройних сил Росії впродовж новорічних та різдвяних свят обмежило інтенсивність бойової підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ у тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях. Про це заявила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міноборони, повідомляє УНН.
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За словами Шевченко, водночас у цей період в окремих підрозділах проводять заняття з:
- керування бойових машин;
- вогневої підготовки, зокрема запуск ракет з протитанкових ракетних комплексів;
- тренування з управління вогнем артилерійських та мінометних розрахунків.
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Шевченко також додала, що наразі передові підрозділи окупантів перебувають у посиленому режимі несення служби.
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