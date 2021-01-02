Українська сторона СЦКК зафіксувала грубі порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Вони пов'язані з відведенням озброєння на тимчасово окупованій території.

Порушення свідчать про те, що окупанти продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Де зафіксували порушення

27 грудня дрон спостерігачів місії ОБСЄ зафіксував одну 122 міліметрову гаубицю Д-30 поблизу населеного пункту Ставки.

28 грудня виявили 23 реактивних системи залпового вогню БМ-21 "Град". Зокрема 2 було на полігоні поблизу Міусинська та 21 – біля Хрустального.

Все зазначене озброєння було розміщене з порушеннями лінії відведення.

Крім того, у звіті СММ ОБСЄ за 30 грудня 2020 року зазначено, що 28 грудня зафіксували 60 одиниць озброєння, розміщених за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання. Зокрема, 35 одиниць були на полігоні поблизу Мирного та ще 25 біля Міусинська.

Зверніть увагу! На Донбасі ще з 27 липня 2020 року діє режим тиші. Однак російські найманці систематично порушують домовленості та обстрілюють позиції ЗСУ. Більше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу