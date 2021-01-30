Бойовики на Донбасі отримали російську вакцину від COVID-19 "Супутник V", – ЗМІ

На окуповану територію Донецької області доправили вакцину від коронавірусу "Супутник V". Цей препарат виробляють у Росії.

Джерело: Интерфакс

Партія вакцини "Супутник V" прибула в так звану "ДНР". Про це інформаційній агенції повідомило джерело в "митній службі" фейкової республіки.

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"Супутник V” прибув у "ДНР": що відомо

Партія препарату заїхала на територію незрозумілого адміністративного утворення ввечері 30 січня.

Бойовики кажуть, що вакцинація розпочнеться у понеділок, 1 лютого, або у вівторок, 2 числа.

Спершу щеплення робитимуть тим громадянам, що перебувають у зоні ризику зараження COVID-19.

Окупанти заявляють, що передусім вакцинуватимуть співробітників освітніх і медичних установ.

Російська вакцина "Супутник- V": головне

Це двокомпонентна векторна вакцина від COVID-19.

Наразі вона проходить клінічні випробування. Однак її ефективність ще не підтвердили.

Половина росіян (58%) не є готовою робити щеплення від коронавірусу, використовуючи цей препарат.

Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником-V", скаржаться на побічні ефекти . Зокрема, підвищену температуру тіла та біль.

скаржаться на побічні ефекти Також проти вакцинацію "Супутником" виступає й багато українців. Натомість за цей препарат агітують лідери проросійських сил в Україні, зокрема Віктор Медведчук і Нестор Шуфрич.