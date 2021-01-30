Бойовики на Донбасі отримали російську вакцину від COVID-19 "Супутник V", – ЗМІ

На окуповану територію Донецької області доправили вакцину від коронавірусу "Супутник V". Цей препарат виробляють у Росії.
Джерело: Интерфакс
Партія вакцини "Супутник V" прибула в так звану "ДНР". Про це інформаційній агенції повідомило джерело в "митній службі" фейкової республіки.
До речі У лютому в окупованому Севастополі почнуть масову вакцинацію проти COVID-19
"Супутник V” прибув у "ДНР": що відомо
Зауважимо!
- Партія препарату заїхала на територію незрозумілого адміністративного утворення ввечері 30 січня.
- Бойовики кажуть, що вакцинація розпочнеться у понеділок, 1 лютого, або у вівторок, 2 числа.
- Спершу щеплення робитимуть тим громадянам, що перебувають у зоні ризику зараження COVID-19.
- Окупанти заявляють, що передусім вакцинуватимуть співробітників освітніх і медичних установ.
В іншу фейкову республіку "ЛНР", відповідно до заяв ватажків, "Супутник V" мав прибути також у січні. Чи це сталося – наразі інформації немає. Тут першими щеплення мають отримати працівники сфери охорони здоров'я та окремі категорії правоохоронців.
Російська вакцина "Супутник- V": головне
Зверніть увагу!
- Це двокомпонентна векторна вакцина від COVID-19.
- Наразі вона проходить клінічні випробування. Однак її ефективність ще не підтвердили.
- Половина росіян (58%) не є готовою робити щеплення від коронавірусу, використовуючи цей препарат.
- Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником-V", скаржаться на побічні ефекти. Зокрема, підвищену температуру тіла та біль.
- Також проти вакцинацію "Супутником" виступає й багато українців. Натомість за цей препарат агітують лідери проросійських сил в Україні, зокрема Віктор Медведчук і Нестор Шуфрич.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що
Україна не може і не буде наразі використовувати для вакцинації
населення "Супутник-V". Причина – цей препарат не пройшов третьої стадії клінічних випробувань за вимогами ЄС.