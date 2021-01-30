На окуповану територію Донецької області доправили вакцину від коронавірусу "Супутник V". Цей препарат виробляють у Росії.

Джерело: Интерфакс

Партія вакцини "Супутник V" прибула в так звану "ДНР". Про це інформаційній агенції повідомило джерело в "митній службі" фейкової республіки.

До речі У лютому в окупованому Севастополі почнуть масову вакцинацію проти COVID-19

"Супутник V” прибув у "ДНР": що відомо

Партія препарату заїхала на територію незрозумілого адміністративного утворення ввечері 30 січня.

Бойовики кажуть, що вакцинація розпочнеться у понеділок, 1 лютого, або у вівторок, 2 числа.

Спершу щеплення робитимуть тим громадянам, що перебувають у зоні ризику зараження COVID-19.

Окупанти заявляють, що передусім вакцинуватимуть співробітників освітніх і медичних установ.