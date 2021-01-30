Бойовики на Донбасі отримали російську вакцину від COVID-19 "Супутник V", – ЗМІ
На окуповану територію Донецької області доправили вакцину від коронавірусу "Супутник V". Цей препарат виробляють у Росії.
Джерело: Интерфакс
Партія вакцини "Супутник V" прибула в так звану "ДНР". Про це інформаційній агенції повідомило джерело в "митній службі" фейкової республіки.
До речі У лютому в окупованому Севастополі почнуть масову вакцинацію проти COVID-19
"Супутник V” прибув у "ДНР": що відомо
- Партія препарату заїхала на територію незрозумілого адміністративного утворення ввечері 30 січня.
- Бойовики кажуть, що вакцинація розпочнеться у понеділок, 1 лютого, або у вівторок, 2 числа.
- Спершу щеплення робитимуть тим громадянам, що перебувають у зоні ризику зараження COVID-19.
- Окупанти заявляють, що передусім вакцинуватимуть співробітників освітніх і медичних установ.
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