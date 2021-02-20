Проросійські бойовики на Донбасі вже 2 дні прицільно обстрілюють позиції українських військових з мінометів. 20 лютого під обстріл потрапили і будинки місцевих мешканців.

Російські найманці обстріляли будинки

Впродовж доби окупанти випустили в напрямку позицій Збройних сил України близько 80 мін 120-го калібру.

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Близько 5 години ранку проросійські бойовики обстрілювали Новгородське. Під вогонь потрапили 3 житлові будинки, лінія електромереж та газопровід.

На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав.

До речі, через кілька годин після того, окупанти обстріляли позиції українських військових з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного.

Обстріли окупантів виправдані, – російські пропагандисти

Після обстрілу будинків у соціальних мережах поширили інформацію, що такі дії бойовиків нібито є виправдані. Все тому, що українські військові, мовляв, пішли у наступ.

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Офіційно повідомляємо, що підрозділи зі складу ООС ніяких наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров'ю наших військовослужбовців,

– заявили у штабі ООС.

У штабі Операції Об'єднаних сил додали "Ми неухильно дотримуємося домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року".

Командування наголосило, що російські пропагандисти вчергове умисно поширюють неправдиву інформацію, аби дискредитувати українських воїнів та уникнути відповідальності за скоєні злочини.