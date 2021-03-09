Бойовики на Донбасі можуть активізуватися у квітні – травні, – правозахисники

Джерело:24 канал
Активізація проросійських бойовиків на Донбасі може відбутись у квітні – травні 2021 року. Наразі вони активно готуються до військового наступу на окупованих територіях.
Такий прогноз озвучив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський. І додав, що водночас окупанти звинувачують саме Україну в активізації бойових дій
До теми Росія готується до військового наступу на Донбасі, – правозахисники
За його словами, проросійські бойовики активно укріплюють свої позиції на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Вони завозять лісоматеріали, а також невеликими колонами надходить військова техніка, аби не привертати увагу місцевих мешканців. Крім цього, з Росії ввозиться на Донбас багато палива.
Лісоматеріали йдуть в ті населені пункти, які межують з лінією розмежування. Наприклад, у Первомайськ. Але там не працює жодна шахта, вони там не потрібні. Відтак тільки на укріплення позицій ввозяться ці матеріали.
– пояснив Павло Лисянський.
Також він розповів, що на спеціалізованому факультеті МДБ (Міністерство державної безпеки – 24 канал) "ДНР" в Донецькому національному університеті зробили оголошення. Мовляв, 5 курс можуть залучити до участі в бойових діях. І закликали студентів в разі необхідності працювати в режимі бойової готовності.
"Йдуть тренінги та підготовка командирів батальйонів народної міліції, аби вони вміли працювати з координацією під час активізації бойових дій. Це проводять інструктори з Росії", – зауважив правозахисник.
Павло Лисянський повідомив, Росія видала 700 тисяч паспортів на окупованих територіях.
На його думку, це зроблено для того, аби потім вводити на ті території свої регулярні військові частини нібито з метою захисту своїх громадян.
Вони казатимуть, що можуть захищати громадянина Росії на будь-якій території,
– відзначив він.
Павло Лисянський про активізацію бойовиків на Донбасі: дивіться відео