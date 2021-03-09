Бойовики на Донбасі можуть активізуватися у квітні – травні, – правозахисники
Активізація проросійських бойовиків на Донбасі може відбутись у квітні – травні 2021 року. Наразі вони активно готуються до військового наступу на окупованих територіях.
Джерело:24 канал
Такий прогноз озвучив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський. І додав, що водночас окупанти звинувачують саме Україну в активізації бойових дій
До теми Росія готується до військового наступу на Донбасі, – правозахисники
Бойовики укріплюють позиції на Донбасі, – Лисянський
За його словами, проросійські бойовики активно укріплюють свої позиції на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Вони завозять лісоматеріали, а також невеликими колонами надходить військова техніка, аби не привертати увагу місцевих мешканців. Крім цього, з Росії ввозиться на Донбас багато палива.
Лісоматеріали йдуть в ті населені пункти, які межують з лінією розмежування. Наприклад, у Первомайськ. Але там не працює жодна шахта, вони там не потрібні. Відтак тільки на укріплення позицій ввозяться ці матеріали.
– пояснив Павло Лисянський.
Також він розповів, що на спеціалізованому факультеті МДБ (Міністерство державної безпеки – 24 канал) "ДНР" в Донецькому національному університеті зробили оголошення. Мовляв, 5 курс можуть залучити до участі в бойових діях. І закликали студентів в разі необхідності працювати в режимі бойової готовності.
"Йдуть тренінги та підготовка командирів батальйонів народної міліції, аби вони вміли працювати з координацією під час активізації бойових дій. Це проводять інструктори з Росії", – зауважив правозахисник.
Росія видала 700 тисяч паспортів на Донбасі, – Лисянський
Павло Лисянський повідомив, Росія видала 700 тисяч паспортів на окупованих територіях.
На його думку, це зроблено для того, аби потім вводити на ті території свої регулярні військові частини нібито з метою захисту своїх громадян.
Вони казатимуть, що можуть захищати громадянина Росії на будь-якій території,
– відзначив він.
Павло Лисянський про активізацію бойовиків на Донбасі: дивіться відео
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