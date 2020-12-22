Проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Окрім регулярних обстрілів, ворог продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об'єктах артилерійські системи.

За минулу добу ворог 6 разів обстріляв позиції ЗСУ. Про це повідомляє сайт Міноборони.

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За інформацією української розвідки, командування Росії продовжує нарощувати бойову готовність з'єднань і частин оперативного угруповання окупантів.

Основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів. При цьому, на окремих напрямках противник продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об'єктах артилерійські системи калібром 100 міліметрів і більше, порушуючи домовленості щодо їх відведення,

– мовиться у повідомленні.

Як минула доба на Донбасі

Протягом 21 грудня проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів отримали осколкові поранення 2 українських військових, їх госпіталізували.

Неспокійно було неподалік Золотого-4, Південного, Луганського, Шумів та Водяного. На обстріли противника наші воїни відкривали адекватний вогонь у відповідь.

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Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксували 5 випадків порушення домовленостей. Ворог вів вогонь з артилерійських систем, ручних та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, окупанти знов дистанційно заміновують наші позиції.