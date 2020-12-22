Бойовики на Донбасі ховають великокаліберні артсистеми на цивільних об'єктах
Проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Окрім регулярних обстрілів, ворог продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об'єктах артилерійські системи.
За минулу добу ворог 6 разів обстріляв позиції ЗСУ. Про це повідомляє сайт Міноборони.
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За інформацією української розвідки, командування Росії продовжує нарощувати бойову готовність з'єднань і частин оперативного угруповання окупантів.
Основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів. При цьому, на окремих напрямках противник продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об'єктах артилерійські системи калібром 100 міліметрів і більше, порушуючи домовленості щодо їх відведення,
– мовиться у повідомленні.
Як минула доба на Донбасі
Протягом 21 грудня проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів отримали осколкові поранення 2 українських військових, їх госпіталізували.
Неспокійно було неподалік Золотого-4, Південного, Луганського, Шумів та Водяного. На обстріли противника наші воїни відкривали адекватний вогонь у відповідь.
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Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксували 5 випадків порушення домовленостей. Ворог вів вогонь з артилерійських систем, ручних та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, окупанти знов дистанційно заміновують наші позиції.
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