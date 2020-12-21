Російські найманці на Донбасі біля Авдіївки гранатометом знищили трактор. Водій зазнав поранення та перебуває у лікарні. Інцидент стався увечері неділі, 20 грудня.

Проросійські бойовики на Донбасі вкотре порушили домовленість про припинення вогню (погоджені у Тристоронній контактній групі 22 липня). Про це повідомила пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

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Як зазначили у штабі, російсько-окупаційні війська увечері (приблизно о 19:30) неділі 20 грудня скерували постріли з гранатомета у бік українців. Інцидент стався біля селища Кам'янка, розташованого у Донецькій області поблизу Авдіївки.

Три снаряди з протитанкового гранатомета знищили трактор марки John Deere, який просто повертався додому після виконання сільськогосподарських робіт.

Трактор – ясна річ, цивільна техніка, а не військова. Чому бойовики на нього напали – не зрозуміло, тим більше, що він рухався дорогою далеко поза межами позицій Збройних сил України.

На жаль, один з трактористів зазнав поранення. Українські військові знайшли його, надали першу необхідну медичну допомогу та відправили до лікарні.

Окупанти обстріляли трактор біля Кам'янки на Донеччині: розташування на карті



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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