Бойовики на Донбасі з гранатометами напали на трактор
Російські найманці на Донбасі біля Авдіївки гранатометом знищили трактор. Водій зазнав поранення та перебуває у лікарні. Інцидент стався увечері неділі, 20 грудня.
Проросійські бойовики на Донбасі вкотре порушили домовленість про припинення вогню (погоджені у Тристоронній контактній групі 22 липня). Про це повідомила пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
Читайте також З гранатометів у бік українських позицій: бойовики на Донбасі не припиняють обстріли
Як зазначили у штабі, російсько-окупаційні війська увечері (приблизно о 19:30) неділі 20 грудня скерували постріли з гранатомета у бік українців. Інцидент стався біля селища Кам'янка, розташованого у Донецькій області поблизу Авдіївки.
- Три снаряди з протитанкового гранатомета знищили трактор марки John Deere, який просто повертався додому після виконання сільськогосподарських робіт.
Трактор – ясна річ, цивільна техніка, а не військова. Чому бойовики на нього напали – не зрозуміло, тим більше, що він рухався дорогою далеко поза межами позицій Збройних сил України.
На жаль, один з трактористів зазнав поранення. Українські військові знайшли його, надали першу необхідну медичну допомогу та відправили до лікарні.
Окупанти обстріляли трактор біля Кам'янки на Донеччині: розташування на карті
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Радимо прочитати Всі помруть, але незалежність України ніхто не віддасть, – Зеленський про агресію РФ у Європі
Поділитися новиною