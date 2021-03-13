Бойовики на Донбасі нахабно блокують роботу майже всіх КПВВ
Окупанти на Донбасі зранку 13 березня почали блокувати контрольних пунктів в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил. Як повідомили у МВС, закритими залишаються КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
Джерело:МВС України
У Міністерстві внутрішніх справ додали, що рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень.
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Яка ситуація на КПВВ
За інформацією МВС, на лінії розмежування щодня з 8:00 до 16:00 працюють всі КПВВ, але фактичний пропуск здійснювався тільки у двох з них. Мовиться про КПВВ "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська".
Однак фактично щодня пропускні операції здійснювалися тільки на останньому контрольно-пропускному пункті. Пасажиропотік там зменшився на 13%.
Через КПВВ прослідували:
- 181 громадянин та 28 транспортних засобів в бік тимчасово окупованої частини Донеччини,
- 164 громадянина та 21 транспортний засіб у напрямку контрольованої території.
Загалом за тиждень військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію – 4 518 осіб, на контрольовану територію – 4 659 осіб.
Бойовики продовжують блокувати роботу 5 КПВВ на Донбасі / Фото МВС України
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