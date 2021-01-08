Від початку доби 8 січня бойовики на Донбасі вже 7 разів обстріляли позиції українських військових. Крім того, відкривали вогонь у бік робочої бригади, яка ремонтувала водогін.

Українським захисникам довелось відповісти на атаки противника. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

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Де було неспокійно

Біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти стріляли з мінометів, протитанкових та автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також – великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, бойовики кілька разів неприцільно вистрілили, використовуючи стрілецьку зброю.

Крім того, російські найманці обстріляли робочу бригаду у районі Південного, яка ремонтувала водогін "Горлівка – Торецьк". Тоді ремонт призупинили, аби уникнути жертв. По обіді роботи вирішили продовжити, але окупанти знову відкрили вогонь. Роботи довелось знову перервати.

Чи є втрати

Поранень та втрат серед особового складу ООС немає. Про всі порушення перемир'я повідомили представникам ОБСЄ.

Зверніть увагу! У районі ООС виконують завдання також інші сили оборони. Наприклад, 8 січня сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 потенційних вибухівок.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу