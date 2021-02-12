Бойовики на Донбасі 5 разів порушили тишу: 2 військових загинули

Джерело:штаб ООС
Проросійські бойовики на Донбасі впродовж доби 11 лютого 5 разів зривали домовленості щодо припинення вогню. Українські військові надавали їм відповідь.
Окупанти гатили з гранатометів, снайперської зброї та кулеметів.
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►Біля Зайцевого бойовики прицільно обстріляли позиції Збройних сил України. Через це смертельне поранення отримав 36-річний військовий Олександр Глушко. Боєць помер під час евакуації.
►Поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Під час обстрілів загинув ще один наш захисник.
На прицільні обстріли збройних формувань Росії українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– заявили у штабі ООС.
Зауважимо, впродовж доби правоохоронці зафіксували 77 адміністративних правопорушень. Поліція перевірила 4 725 транспортних засобів та 4 507 осіб. З підозрою про причетність до збройних формувань Росії до територіальних підрозділів доставлялись 2 особи.
До речі, 11 лютого через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України поїхали 823 особи, а на підконтрольну – прибули 710 людей.
Від початку поточної доби на Донбасі спостерігається тиша. Ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил повністю контролюють українські військові.Зверніть увагу! 11 лютого президент Володимир Зеленський разом з послами країн G7 прибув на передову на Донбасі. Глава держави поспілкувався з військовими та порадив всім політикам, які прибувають в Україну, побувати на фронті.