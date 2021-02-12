Проросійські бойовики на Донбасі впродовж доби 11 лютого 5 разів зривали домовленості щодо припинення вогню. Українські військові надавали їм відповідь.

Окупанти гатили з гранатометів, снайперської зброї та кулеметів.

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Загиблі за добу 11 лютого

►Біля Зайцевого бойовики прицільно обстріляли позиції Збройних сил України. Через це смертельне поранення отримав 36-річний військовий Олександр Глушко. Боєць помер під час евакуації.

►Поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Під час обстрілів загинув ще один наш захисник.

Де ще було гаряче

Неподалік Водяного окупанти стріляли у сторону позицій ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета.

окупанти стріляли у сторону позицій ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета. У районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета.

ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета. Поблизу Луганського окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

На прицільні обстріли збройних формувань Росії українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– заявили у штабі ООС.

Зауважимо, впродовж доби правоохоронці зафіксували 77 адміністративних правопорушень. Поліція перевірила 4 725 транспортних засобів та 4 507 осіб. З підозрою про причетність до збройних формувань Росії до територіальних підрозділів доставлялись 2 особи.

До речі, 11 лютого через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України поїхали 823 особи, а на підконтрольну – прибули 710 людей.

Ситуація на Донбасі 12 лютого

Від початку поточної доби на Донбасі спостерігається тиша. Ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил повністю контролюють українські військові.