Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли українські позиції: подробиці
Бойовики на Донбасі 5 разів порушили перемир'я протягом доби 4 січня. Ворог використовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
Про всі порушення російських найманців проінформували представників ОБСЄ, повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил.
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Де стріляли бойовики
- Неподалік Водяного та Лебединського окупанти стріляли в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Гнутового противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.
- Біля Луганського бойовики здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат та поранень серед українських військових немає. Від початку 5 січня на передовій – тиша.
Що відбувалось на Донбасі минулої доби
Протягом доби 3 січня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили з кулеметів та гранатометів. На щастя, бойових втрат серед особового складу ООС теж не було.
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