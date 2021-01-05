Бойовики на Донбасі 5 разів порушили перемир'я протягом доби 4 січня. Ворог використовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Про всі порушення російських найманців проінформували представників ОБСЄ, повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил.

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Де стріляли бойовики

Неподалік Водяного та Лебединського окупанти стріляли в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

окупанти стріляли в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Гнутового противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.

противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї. Біля Луганського бойовики здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат та поранень серед українських військових немає. Від початку 5 січня на передовій – тиша.

Що відбувалось на Донбасі минулої доби

Протягом доби 3 січня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили з кулеметів та гранатометів. На щастя, бойових втрат серед особового складу ООС теж не було.

Зверніть увагу! Перемир'я на Донбасі діє ще з липня 2020 року. Проте російські найманці регулярно його порушують.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу