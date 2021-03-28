Бойовики 7 разів відкривали вогонь і здійснили дистанційне мінування: як минув день на Донбасі

Джерело:пресцентр ООС
Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Протягом поточної доби, 28 березня, російські найманці 7 разів атакували позиції українських військових.
Окупанти гатили зі заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А також здійснили мінування наших позицій з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
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Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Військовослужбовці Збройних сил вже повідомили представників ОБСЄ про порушення бойовиків.
Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 101 вибухонебезпечний предмет.
Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил,
– підсумували у штабі.
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