Бойовики знову атакували бійців ЗСУ: ворожий снайпер пошкодив камеру спостереження

Бойовики продовжують систематично порушувати перемир'я на Донбасі. З початку поточної доби, 26 січня, російські найманці 2 рази атакували позиції українських військових.
Джерело: Міністерство оборони України
Окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету. Також була зафіксована робота ворожого снайпера.
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Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Однак у результати пострілів снайпера противника, було пошкоджено камеру спостереження.
Бійці ЗСУ надали адекватну відповідь на обстріли російських найманців.Зверніть увагу! З липня 2020 року на Донбасі діє режим повного всеосяжного припинення вогню. Українські військові сумлінно дотримуються домовленостей, а проросійські бойовики систематичного їх порушують.
Окрім цього, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російсько-окупаційні війська підвищують боєздатність своїх "артилерійських підрозділів". У січні 2021 року в ОРДЛО з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону завезено автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу