Бойовики знову атакували бійців ЗСУ: ворожий снайпер пошкодив камеру спостереження

26 січня 2021 , 16:03
Читать новость на русском

Бойовики продовжують систематично порушувати перемир'я на Донбасі. З початку поточної доби, 26 січня, російські найманці 2 рази атакували позиції українських військових.

Джерело: Міністерство оборони України

Окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету. Також була зафіксована робота ворожого снайпера.

Читайте також Поранений воїн та низка обстрілів: як минула доба на Донбасі

На яких ділянках Донбасу було неспокійно

  • Поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету.
  • Неподалік Мар'їнки діяв снайпер зі складу російських окупаційних військ.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Однак у результати пострілів снайпера противника, було пошкоджено камеру спостереження.

Бійці ЗСУ надали адекватну відповідь на обстріли російських найманців.

Зверніть увагу! З липня 2020 року на Донбасі діє режим повного всеосяжного припинення вогню. Українські військові сумлінно дотримуються домовленостей, а проросійські бойовики систематичного їх порушують.

Окрім цього, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російсько-окупаційні війська підвищують боєздатність своїх "артилерійських підрозділів". У січні 2021 року в ОРДЛО з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону завезено автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу