Бойовики знову атакували бійців ЗСУ: ворожий снайпер пошкодив камеру спостереження
Бойовики продовжують систематично порушувати перемир'я на Донбасі. З початку поточної доби, 26 січня, російські найманці 2 рази атакували позиції українських військових.
Джерело: Міністерство оборони України
Окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету. Також була зафіксована робота ворожого снайпера.
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На яких ділянках Донбасу було неспокійно
- Поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету.
- Неподалік Мар'їнки діяв снайпер зі складу російських окупаційних військ.
Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Однак у результати пострілів снайпера противника, було пошкоджено камеру спостереження.
Бійці ЗСУ надали адекватну відповідь на обстріли російських найманців.
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