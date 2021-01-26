Бойовики продовжують систематично порушувати перемир'я на Донбасі. З початку поточної доби, 26 січня, російські найманці 2 рази атакували позиції українських військових.

Джерело: Міністерство оборони України

Окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету. Також була зафіксована робота ворожого снайпера.

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На яких ділянках Донбасу було неспокійно

Поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету.

Неподалік Мар'їнки діяв снайпер зі складу російських окупаційних військ.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Однак у результати пострілів снайпера противника, було пошкоджено камеру спостереження.

Бійці ЗСУ надали адекватну відповідь на обстріли російських найманців.

Зверніть увагу! З липня 2020 року на Донбасі діє режим повного всеосяжного припинення вогню. Українські військові сумлінно дотримуються домовленостей, а проросійські бойовики систематичного їх порушують. Окрім цього, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російсько-окупаційні війська підвищують боєздатність своїх "артилерійських підрозділів". У січні 2021 року в ОРДЛО з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону завезено автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу