Бойовики надвечір гатили з гранатометів та кулеметів: як минув день на Донбасі

Джерело:ООС
Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Протягом поточної доби, 15 лютого, російські найманці 2 рази атакували позиції українських військових.
Окупанти гатили зі станкового протитанкового гранатомета, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
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Військовослужбовці ЗСУ вже повідомили представників ОБСЄ про порушення окупантів.
Унаслідок ворожої атаки жоден захисник України не постраждав.Зверніть увагу! З липня 2020 року на Донбасі діє режим повного всеосяжного припинення вогню. Українські військові сумлінно дотримуються домовленостей, а проросійські бойовики систематичного їх порушують.
Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,
– підсумували у штабі.
До слова Війна на Донбасі: скільки військових вже загинуло у 2021 році
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу