Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Протягом поточної доби, 15 лютого, російські найманці 2 рази атакували позиції українських військових.

Окупанти гатили зі станкового протитанкового гранатомета, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

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На яких ділянках Донбасу було неспокійно

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели неприцільний вогонь в бік позицій ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Славного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Світлодарська російські найманці здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Військовослужбовці ЗСУ вже повідомили представників ОБСЄ про порушення окупантів.

Унаслідок ворожої атаки жоден захисник України не постраждав.

Зверніть увагу! З липня 2020 року на Донбасі діє режим повного всеосяжного припинення вогню. Українські військові сумлінно дотримуються домовленостей, а проросійські бойовики систематичного їх порушують.

Сапери продовжують розміновувати територію Донбасу

Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,

– підсумували у штабі.

До слова Війна на Донбасі: скільки військових вже загинуло у 2021 році



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу