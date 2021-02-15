Бойовики надвечір гатили з гранатометів та кулеметів: як минув день на Донбасі
Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Протягом поточної доби, 15 лютого, російські найманці 2 рази атакували позиції українських військових.
Джерело:ООС
Окупанти гатили зі станкового протитанкового гранатомета, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
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На яких ділянках Донбасу було неспокійно
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели неприцільний вогонь в бік позицій ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Славного.
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Світлодарська російські найманці здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Військовослужбовці ЗСУ вже повідомили представників ОБСЄ про порушення окупантів.
Унаслідок ворожої атаки жоден захисник України не постраждав.
Сапери продовжують розміновувати територію Донбасу
Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,
– підсумували у штабі.
До слова Війна на Донбасі: скільки військових вже загинуло у 2021 році
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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