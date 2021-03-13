Бойовики гатили з гранатометів та скинули 2 ВОГ-17: як минув день на Донбасі

Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Протягом поточної доби, 13 березня, російські найманці 6 разів атакували позиції українських військових.

Окупанти гатили з гранатометів різних систем, станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А також застосовували БПЛА та скинули над позиціями Об'єднаних сил два постріли ВОГ-17.

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На яких ділянках Донбасу було неспокійно

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Водяного.

У цьому ж напрямку вони з безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" скинули над позиціями ООС два постріли ВОГ-17.

Поблизу населеного пункту Піски окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. На дії російських найманців українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Військовослужбовці Збройних сил вже повідомили представників ОБСЄ про порушення бойовиків.

Сапери продовжують розміновувати територію Донбасу

Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,

– підсумували у штабі.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу