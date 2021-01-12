Протягом минулої доби 11 січня проросійські бойовики на Донбасі аж 10 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув український військовослужбовець.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 12 січня опублікував пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці штабу.

До теми Перша втрата на Донбасі у 2021: біля Пісків загинув український військовий

Де та з чого атакували проросійські найманці

Усі порушення відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поблизу Пісків бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В передмісті Авдіївки проросійські найманці застсували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Павлополя били зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу обох населених пунктів Водяне (і на Приазов'ї, і неподалік Донецька) окупанти здійснили кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.

Неподалік Красногорівки українські захисники виявили безпілотники противника. Той перетнув лінію розмежування. У підсумку воїни Об'єднаних сил апарат збили.

Додамо, що на обстріли українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Що відбувалося від початку поточної доби 12 січня

У районі Водяного, що неподалік Донецька, та Пісків відбулися обстріли українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.