Бойовики на Донбасі 10 разів порушили перемир'я: загинув український воїн
Протягом минулої доби 11 січня проросійські бойовики на Донбасі аж 10 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув український військовослужбовець.
Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 12 січня опублікував пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці штабу.
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Де та з чого атакували проросійські найманці
- Усі порушення відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Поблизу Пісків бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
- В передмісті Авдіївки проросійські найманці застсували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Біля Павлополя били зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу обох населених пунктів Водяне (і на Приазов'ї, і неподалік Донецька) окупанти здійснили кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.
- Неподалік Красногорівки українські захисники виявили безпілотники противника. Той перетнув лінію розмежування. У підсумку воїни Об'єднаних сил апарат збили.
Додамо, що на обстріли українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Що відбувалося від початку поточної доби 12 січня
- У районі Водяного, що неподалік Донецька, та Пісків відбулися обстріли українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.
- А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.
- На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь.
- Бойових втрат серед українських захисників немає.
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