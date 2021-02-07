Окупанти мінують ділянки біля позицій ЗСУ: яка ситуація в зоні ООС
Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. З початку поточної доби, 7 лютого, російські найманці 1 раз атакували позиції українських військових.
Джерело:пресцентр ООС
Окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Луганського.
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Військовослужбовці ЗСУ вже повідомили представників ОБСЄ про порушення бойовиків.
Унаслідок ворожої атаки жоден захисник України не постраждав.
Сапери продовжують розміновувати територію Донбасу
Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,
– підсумували у штабі.
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