Бойовики атакують українські позиції на Донбасі: чого хоче добитись Росія

На Донбасі загострилась ситуація, бойовики активно обстрілюють українські позиції. Внаслідок активних бойових дій отримали поранення 2 бійці Збройних сил України. Росія у такий спосіб показує, що не збирається йти назустріч Україні.

Джерело: 24 канал

Військовий експерт Ігор Романенко зауважив, що збільшилась кількість обстрілів на фронті, однак ще не застосовували артилерійські системи. Міномети, на жаль, вже використовують у бойових діях.

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"Ми маємо не тільки поранення, але й втрати. Режиму тиші, за який ми боролися, немає. На мій погляд, це зрозуміло, адже Путін остаточно це питання не вирішив і робити цього не буде. Його цікавить принципове політичне рішення, а Україна займає свою проукраїнську позицію", – сказав Романенко.

За словами експерта, незабаром можна очікувати якихось змін лише на стратегічному рівні при втручанні американців. Україні не вистачає сил впоратися з Росією самостійно.

Чому важливо, аби втрутились американці

Романенко зауважив, що ні у мінській групі, ні у нормандському форматі немає просування та позитивних змін. Треба, щоб спрацювали американці. Він наголосив, що дієвими можуть бути такі зміни:

розширення нормандського формату, але на це не готові ні німці, ні французи, ні самі росіяни;

можна повернутись до "женевської зустрічі".



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу