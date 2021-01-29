Бойовики на Донбасі проводять агітаційну роботу серед мирного населення для проходження військової служби в лавах окупантів. Російські найманці активно використовують для пропаганди соціальні мережі.

Джерело: Міністерство оборони

Терористи розміщують оголошення у місцевих ЗМІ та на платформах інформаційних мереж. Бойовики не гребують навіть масовою розсилкою СМС-повідомлень, в яких агітують вступати до окупаційних військ.

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Окрім цього українська розвідка інформує про те, що російській найманці збільшили кількість пропагандистських груп від з'єднань і частин бойовиків для роботи з місцевим населенням.

Окупанти примусово утримують особовий склад

Для недопущення зменшення кількості особового складу окупаційне командування примусово утримує людей, які не бажають продовжувати службу після закінчення контракту.

Наказано не видавати документи, що посвідчують особу. Вказівка діє навіть на вже оформлені російські паспорти, що зберігаються у штабах, з'єднаннях і частинах.

Ситуація на Донбасі 29 січня: коротко

З початку поточної доби, 29 січня, російські окупаційні війська 3 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Зокрема, бойовики скинули снаряд над позиціями бійців ЗСУ біля Водяного. Унаслідок ворожої атаки двоє захисників України зазнали поранення.

У штабі ООС наголосили, що такі дії окупантів свідчать про те, що противник цілеспрямовано порушує мирні домовленості.

Зверніть увагу! 28 січня 2021 року в окупованому Донецьку відбувся форум, на який приїхали російські пропагандисти та депутати Держдуми. Окупанти представили так звану доктрину "Російський Донбас", у якій передбачається захоплення усієї території Донецької та Луганської областей і об'єднати квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР".



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу