Протягом 8 січня війська окупанта на Донбасі 9 разів порушили перемир'я. Зокрема, обстріляли робочу бригаду, яка ремонтувала водогін "Горлівка – Торецьк". На щастя, українські захисники не постраждали.

Більшість обстрілів збройні формування Росії здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це у фейсбуці повідомляє штаб ООС.

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Де та з якої зброї стріляв ворог

Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази відкривав вогонь у сторону українських позицій з мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

що на Приазов'ї, противник 4 рази відкривав вогонь у сторону українських позицій з мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Водяного , що біля Донецька, бойовики кілька разів вели вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння використовували й поблизу Талаківки.

, що біля Донецька, бойовики кілька разів вели вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння використовували й поблизу Біля Південного окупанти 2 рази відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета.

У цьому напрямку проводили ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк". Для уникнення жертв, робочу бригаду негайно вивели із району обстрілу, роботи припинили.

Дізнайтеся більше Ремонтували водогін "Горлівка – Торецьк": російські окупанти обстріляли робочу бригаду

Про порушення режиму припинення вогню Росією українська сторона повідомила представників ОБСЄ. На обстріли бойовики бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Ситуація від початку 9 січня

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Важливо! На Донбасі з липня 2020 року діє режим тиші. Однак російські бойовики регулярно його порушують. Більше про це читайте за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу