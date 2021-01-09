Бойовики 9 разів обстріляли Донбас: де було найгарячіше
Протягом 8 січня війська окупанта на Донбасі 9 разів порушили перемир'я. Зокрема, обстріляли робочу бригаду, яка ремонтувала водогін "Горлівка – Торецьк". На щастя, українські захисники не постраждали.
Більшість обстрілів збройні формування Росії здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це у фейсбуці повідомляє штаб ООС.
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Де та з якої зброї стріляв ворог
- Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази відкривав вогонь у сторону українських позицій з мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Біля Водяного, що біля Донецька, бойовики кілька разів вели вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння використовували й поблизу Талаківки.
- Біля Південного окупанти 2 рази відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета.
У цьому напрямку проводили ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк". Для уникнення жертв, робочу бригаду негайно вивели із району обстрілу, роботи припинили.
Дізнайтеся більше Ремонтували водогін "Горлівка – Торецьк": російські окупанти обстріляли робочу бригаду
Про порушення режиму припинення вогню Росією українська сторона повідомила представників ОБСЄ. На обстріли бойовики бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає.
Ситуація від початку 9 січня
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксували.
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