Російські найманці 7 разів порушили перемир'я: де було найгарячіше

Джерело:Штаб ООС
Бойовики протягом 8 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. На прицільні обстріли військ окупанта українські захисники надавали адекватну відповідь.
Російські найманці відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід".
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На прицільні обстріли бойовиків українські воїни надавали адекватну відповідь.
Від початку доби зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків війська окупантів стріляли зі стрілецької зброї. Про порушення вже повідомили представників ОБСЄ.
На щастя, бойових втрат серед українських воїнів немає.
Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу