Російські найманці 7 разів порушили перемир'я: де було найгарячіше

Бойовики протягом 8 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. На прицільні обстріли військ окупанта українські захисники надавали адекватну відповідь.

Російські найманці відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід".

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Де та з якої зброї гатив ворог

Неподалік Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів та з автоматичного станкового гранатомета.

російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів та з автоматичного станкового гранатомета. В передмісті Авдіївки противник неодноразово вів вогонь у сторону українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

противник неодноразово вів вогонь у сторону українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А біля Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети.

На прицільні обстріли бойовиків українські воїни надавали адекватну відповідь.

Ситуація на фронті 9 лютого

Від початку доби зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків війська окупантів стріляли зі стрілецької зброї. Про порушення вже повідомили представників ОБСЄ.

На щастя, бойових втрат серед українських воїнів немає.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу