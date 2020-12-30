У Донецькій області за добу 29 грудня 2020 року проросійські бойовики 299 порушили режим припинення вогню. Ще 2 порушення моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у Луганській області.

За попередню добу, 28 грудня, на Донеччині зафіксували 50 порушень, а на Луганщині – жодного. Про це мовиться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

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Порушення на Донеччині

На Донеччині серед порушень місія зафіксувала 46 вибухів. З них 44 були невизначеного походження та 2 – розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу.

Більшість із порушень сталися:

у районах на північ від контрольованого урядом Широкиного;

поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Порушення на Луганщині

У Луганській області СММ виявила 2 вибухи невизначеного походження в районі на південний схід від населеного пункту Попасна.

Місія продовжує моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. До речі, на двох останніх ділянках безпілотний літальний апарат СММ зафіксував присутність людей.

Крім того, свободу пересування спостерігачів ОБСЄ обмежували у непідконтрольному урядові пункті пропуску поблизу Довжанського Луганської області.

Зверніть увагу! У штабі ООС повідомили, що впродовж доби 29 грудня неспокійно було поблизу Водяного, Талаківки, Новельського та Авдіївки. Російські найманці стріляли з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу