Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: бойовики блокують пункти пропуску

Проросійські бойовики у суботу, 23 січня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-окупанта створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил.

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Російські найманці дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду – виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором,

– зазначили українські військові.



Російські найманці продовжують блокувати КПВВ на Донбасі / Фото пресцентру ООС

Статистику перетинів КПВВ протягом тижня

Прикордонники оформили у КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію 2 033 людини, на контрольовану урядом України територію – 2 161 особу.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян та 19 транспортних засобів перетнули лінію розмежування та попрямували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 92 людини та 23 транспортних засоби попрямували у напрямку контрольованої території.

Також під час перевірки прикордонники виявили двох осіб, які перетинали лінію розмежування за документами з ознаками часткової підробки.

Окрім цього, проросійські бойовики не допустили 8 громадян на тимчасово окуповану територію України.

За рішенням командувача Об’єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08:00 до 16:00.Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг. Також обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Окрім цього, громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.