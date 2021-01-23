Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: бойовики блокують пункти пропуску
Проросійські бойовики у суботу, 23 січня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-окупанта створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.
Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил.
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Російські найманці дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду – виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором,
– зазначили українські військові.
Російські найманці продовжують блокувати КПВВ на Донбасі / Фото пресцентру ООС
Статистику перетинів КПВВ протягом тижня
- Прикордонники оформили у КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію 2 033 людини, на контрольовану урядом України територію – 2 161 особу.
- Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян та 19 транспортних засобів перетнули лінію розмежування та попрямували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 92 людини та 23 транспортних засоби попрямували у напрямку контрольованої території.
- Також під час перевірки прикордонники виявили двох осіб, які перетинали лінію розмежування за документами з ознаками часткової підробки.
- Окрім цього, проросійські бойовики не допустили 8 громадян на тимчасово окуповану територію України.
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