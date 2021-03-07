Свавілля продовжується: бойовики блокують дорожні коридори через КПВВ на Донбасі

Проросійські бойовики у неділю, 7 березня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-агресора створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Окупанти дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

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Для того, щоб потрапити на підконтрольну уряду України територію, люди змушені "займати чергу" у списках так званого "міжвідомчого штабу "ДНР".

Українські прикордонники зазначають, що "потрапити до цього списку надзвичайно важко".

Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в'їзду – виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке",

– повідомили у ДПСУ.

Статистика перетинів КПВВ за останній тиждень

Через КПВВ "Станиця Луганська" в обидві сторони пройшли 10 494 особи.

Через КПВВ "Новотроїцьке" – 316 громадян та 60 автомобілів.

За рішенням командувача Об'єднаних сил, усі КПВВ на лінії розмежування повинні функціонувати щоденно з 08:00 до 16:00.

Варто зауважити, що на усіх контрольних пунктах в'їзду – виїзду продовжують діяти карантинні обмеження.

Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг.

Обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Громадяни також повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.

У ДПСУ готові до захисту держкордону

Прикордонники продовжують укріплювати позиції та вдосконалювати бойовий вишкіл.

Готуємося до того, щоб, за настання певних умов, вийти на державний кордон і взяти його під охорони та забезпечити його оборону,

– заявив полковник ДПСУ Андрій Тишкевич.