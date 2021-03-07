Свавілля продовжується: бойовики блокують дорожні коридори через КПВВ на Донбасі

Джерело:пресслужба ДПСУ
Проросійські бойовики у неділю, 7 березня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-агресора створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.
Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Окупанти дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
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Для того, щоб потрапити на підконтрольну уряду України територію, люди змушені "займати чергу" у списках так званого "міжвідомчого штабу "ДНР".
Українські прикордонники зазначають, що "потрапити до цього списку надзвичайно важко".
Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в'їзду – виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке",
– повідомили у ДПСУ.
Варто зауважити, що на усіх контрольних пунктах в'їзду – виїзду продовжують діяти карантинні обмеження.
Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг.
Обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Громадяни також повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.
Прикордонники продовжують укріплювати позиції та вдосконалювати бойовий вишкіл.
Готуємося до того, щоб, за настання певних умов, вийти на державний кордон і взяти його під охорони та забезпечити його оборону,
– заявив полковник ДПСУ Андрій Тишкевич.