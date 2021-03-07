Свавілля продовжується: бойовики блокують дорожні коридори через КПВВ на Донбасі
Проросійські бойовики у неділю, 7 березня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-агресора створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.
Джерело:пресслужба ДПСУ
Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Окупанти дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
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Для того, щоб потрапити на підконтрольну уряду України територію, люди змушені "займати чергу" у списках так званого "міжвідомчого штабу "ДНР".
Українські прикордонники зазначають, що "потрапити до цього списку надзвичайно важко".
Попри це, прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в'їзду – виїзду. Але, через свавілля окупантів, пропуск людей здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке",
– повідомили у ДПСУ.
Статистика перетинів КПВВ за останній тиждень
- Через КПВВ "Станиця Луганська" в обидві сторони пройшли 10 494 особи.
- Через КПВВ "Новотроїцьке" – 316 громадян та 60 автомобілів.
Варто зауважити, що на усіх контрольних пунктах в'їзду – виїзду продовжують діяти карантинні обмеження.
Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг.
Обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Громадяни також повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.
У ДПСУ готові до захисту держкордону
Прикордонники продовжують укріплювати позиції та вдосконалювати бойовий вишкіл.
Готуємося до того, щоб, за настання певних умов, вийти на державний кордон і взяти його під охорони та забезпечити його оборону,
– заявив полковник ДПСУ Андрій Тишкевич.
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