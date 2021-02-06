Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: бойовики блокують дорожні коридори – фото

Проросійські бойовики у суботу, 6 лютого, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-окупанта створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Окупанти дестабілізують ситуацію на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

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На Донбасі працюють лише два КПВВ

Щоденно пропуск громадян здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду – виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" – відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли бойовики розблоковують рух дорожнім коридором



Громадяни проходять через КПВВ на Донбасі / Фото пресцентру ООС

Статистика перетинів КПВВ за останній тиждень

Прикордонники оформили у КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію 4 290 людей, на контрольовану урядом України територію – 4 418 осіб.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 107 громадян та 17 транспортних засобів перетнули лінію розмежування та попрямували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 158 людей та 26 транспортних засобів попрямували у напрямку контрольованої території.

Також під час перевірки прикордонники виявили 4 осіб, які перетинали лінію розмежування за документами з ознаками часткової підробки.

Окрім цього, проросійські бойовики не допустили 30 громадян на тимчасово окуповану територію України. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

За рішенням командувача Об’єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08:00 до 16:00.



Прикордонники перевіряють громадян на КПВВ / Фото пресцентру ООС

Гуманітарна допомога від Червоного Хреста

Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг. Також обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Громадяни також повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.

У Штабі ООС додали, що минулого тижня Міжнародний Комітет Червоного Хреста, через КПВВ "Новотроїцьке", доправив до тимчасово окупованого Донецька три вантажівки з гуманітарною допомогою.

Автомобілі перевозили меблі та побутові товари, для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 9,5 тонн.



Прикордонники пропустили через КПВВ автомобілі ОБСЄ / Фото пресцентру ООС

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