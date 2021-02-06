Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: бойовики блокують дорожні коридори – фото

Джерело:пресцентр ООС
Проросійські бойовики у суботу, 6 лютого, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-окупанта створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.
Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Окупанти дестабілізують ситуацію на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
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Щоденно пропуск громадян здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду – виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" – відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли бойовики розблоковують рух дорожнім коридором
Громадяни проходять через КПВВ на Донбасі / Фото пресцентру ООС
Прикордонники перевіряють громадян на КПВВ / Фото пресцентру ООС
У Штабі ООС додали, що минулого тижня Міжнародний Комітет Червоного Хреста, через КПВВ "Новотроїцьке", доправив до тимчасово окупованого Донецька три вантажівки з гуманітарною допомогою.
Автомобілі перевозили меблі та побутові товари, для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 9,5 тонн.
Прикордонники пропустили через КПВВ автомобілі ОБСЄ / Фото пресцентру ООС
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