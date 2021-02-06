Проросійські бойовики у суботу, 6 лютого, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-окупанта створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Окупанти дестабілізують ситуацію на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

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На Донбасі працюють лише два КПВВ

Щоденно пропуск громадян здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду – виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" – відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли бойовики розблоковують рух дорожнім коридором



Громадяни проходять через КПВВ на Донбасі / Фото пресцентру ООС

Зверніть увагу! За рішенням командувача Об’єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08:00 до 16:00.

Статистика перетинів КПВВ за останній тиждень

Прикордонники оформили у КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію 4 290 людей, на контрольовану урядом України територію – 4 418 осіб.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 107 громадян та 17 транспортних засобів перетнули лінію розмежування та попрямували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 158 людей та 26 транспортних засобів попрямували у напрямку контрольованої території.

Також під час перевірки прикордонники виявили 4 осіб, які перетинали лінію розмежування за документами з ознаками часткової підробки.

Окрім цього, проросійські бойовики не допустили 30 громадян на тимчасово окуповану територію України. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.



Прикордонники перевіряють громадян на КПВВ / Фото пресцентру ООС

Важливо! Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг. Також обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Громадяни також повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.

Гуманітарна допомога від Червоного Хреста

У Штабі ООС додали, що минулого тижня Міжнародний Комітет Червоного Хреста, через КПВВ "Новотроїцьке", доправив до тимчасово окупованого Донецька три вантажівки з гуманітарною допомогою.

Автомобілі перевозили меблі та побутові товари, для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 9,5 тонн.



Прикордонники пропустили через КПВВ автомобілі ОБСЄ / Фото пресцентру ООС

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