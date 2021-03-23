Контрозвідка Служби безпеки виявила і затримала бойовика так званої "ЛНР". Чоловік вже відсидів у Росії за оборудки з наркотиками, а тоді вирішив повернутись в Україну.

Українець співпрацював з російськими окупантами на Донбасі. Він примкнув до так званого "народного ополчення Донбасу".

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Чоловік активно воював проти українських захисників

Разом з іншими бойовиками затриманий залякував місцеве населення, також активно воював проти захисників України. Чоловік отримав поранення і поїхав лікуватись на російську територію. Там бойовик сподівався залишитись і отримати російське громадянство. Це йому зробити не вдалось, оскільки він загримів за ґрати за оборудки з наркотиками.

У помешканні бойовика знайшли гранати

Після в'язниці чоловік вирішив повернутись в країну, проти якої воював. У помешканні бойовика у передмісті Харкова виявили бойові гранати з запалами.

Наразі вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру за тероризм та незаконне зберігання зброї і боєприпасів. Поки що оперативники з'ясовують, чим займався чоловік на Харківщині.

Дивіться відео затримання бойовика/ Відео СБУ: