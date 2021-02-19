В Україні відроджують давню історичну традицію бойового мистецтва запорізьких козаків. Мовиться про хортинг фехтування, яке вже є українським національним видом спорту.

Директор Національної федерації хортинг фехтуваня Роман Фалеєв розповів, що козаки передусім були професійними воїнами, які використовували зброю. Тоді й виникла ідея збройного хортингу – бойового мистецтва, яке вивчало козацький двобій на шаблях.

Читайте також День державного герба України: історія тризуба та сьогодення символу країни

У сучасному вигляді шабля має дещо інший вигляд, аніж раніше. Цю зброю неможливо зламати чи нанести нею важкі травми, адже шаблю виготовляють з поліаміду. Однак під час бою вона відтворює властивості справжньої загартованої сталі.

Ми вирішили зробити для хортинг фехтування спортивне спорядження, яке б відповідало властивостям бойової шаблі,

– розповів Фалеєв.



Шабля для хортинг фехтування / Фото 24 каналу

Правила хортинг фехтування та спорядження

Під час бою у спортсмена немає завдання перемогти будь-якою ціню, як це було у предків під час реального протистояння. Головне – тримати оборону та атакувати у відповідь. За словами Фалеєва, суть правил полягає в тому, що вони максимально наближені до бойового фехтування.

Водночас принципами бойвого фехтування є не дозволити вразити себе та завдати шкоди опонентові.

До теми Які секрети скіфів приховує Більське городище на Полтавщині: вражаюче відео

Для хортинг фехтування необхідне спеціальне захисне екіпірування. До його переліку входить:

шолом;

фехтувальна маска, яку посилює нашоломник;

фехтувальна хортовка;

протектори стегон;

поножі;

рукавиці.



Елементи захисного спорядження / Фото 24 каналу

Хортинг фехтування – ціла філософія

Заняття хортинг фехтуванням підходить як дорослим, так і дітям, без жодних вікових, вагових чи інших обмежень та попередньої фізичної підготовки. Хортинг фехтування – це не просто вид єдинобортсв, а ціла філософія, адже працюють й м'язи, й розум. Постійні тренування навіть коригують поставу, ходу й координацію рухів, дисциплінують, формують характер, дух та волю.

Український бій на шаблях зараз викладають не тільки в школах. Хортинг фехтуванням можна займатися і в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Для ліцею хортинг фехтування є вавжливим, адже воно близьке до серця,

– розповів начальник КВЛ імені Івана Богуна Ігор Гордійчук.

Читайте також Олімпійська чемпіонка Єгорян: Мені соромно, що я живу в Росії

Наразі Національна федерація відкрита для всіх, хто в майбутньому хоче стати тренером з хортинг фехтування. Зокрема, у 2021 році планують провести перший чемпіонат.