"Слуги" бояться виганяти Дубінського через його мстивість, – Лещенко

28 січня 2021 , 21:43
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У фракції "Слуга народу" проходить сигнальне голосування щодо депутата Олександра Дубінського. Під час нього депутати мають вирішити, що робити із нардепом, проти якого США запровадили персональні санкції.

Джерело: телеграм-канал Сергія Лещенка

Депутати голосують у спеціальному додатку для смартфонів. Екснардеп і член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко вважає, що депутати "бояться виганяти Дубінського".

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Що відомо про голосування

Воно є анонімним, його результати доступні тільки власнику додатку. За словами Лещенка, депутатам запропонували 3 опції:

  1. підтримати Дубинського;
  2. вигнати його з фракції;
  3. зняти з посади заступника глави комітету з фінансів.

Проте деякі депутати бояться голосувати, пам'ятаючи про мстивості Дубинського. Правда, незрозуміло, чим він може помститися після того, як його канал видалили в YouTube, в недалекому майбутньому його забанять у фейсбуці, а в телеграмі, судячи з відписок і коментарів, його підтримка опустилася нижче плінтуса,
– написав Лещенко.

Скандал довкола Дубінського: головне

  • 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще деяких українських політиків.
  • Їх звинуватили у втручанні в американські вибори.
  • За даними ЗМІ, 25 січня Зеленський попросив Дубінського добровільно вийти з фракції, але той не погодився.
Що відомо про скандального нардепа Олександра Дубінського – читайте тут.


США ввели санкції проти українців / Дані: Мінфін США / Інфографіка 24 каналу