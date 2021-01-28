У фракції "Слуга народу" проходить сигнальне голосування щодо депутата Олександра Дубінського. Під час нього депутати мають вирішити, що робити із нардепом, проти якого США запровадили персональні санкції.

Джерело: телеграм-канал Сергія Лещенка

Депутати голосують у спеціальному додатку для смартфонів. Екснардеп і член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко вважає, що депутати "бояться виганяти Дубінського".

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Що відомо про голосування

Воно є анонімним, його результати доступні тільки власнику додатку. За словами Лещенка, депутатам запропонували 3 опції:

підтримати Дубинського; вигнати його з фракції; зняти з посади заступника глави комітету з фінансів.

Проте деякі депутати бояться голосувати, пам'ятаючи про мстивості Дубинського. Правда, незрозуміло, чим він може помститися після того, як його канал видалили в YouTube, в недалекому майбутньому його забанять у фейсбуці, а в телеграмі, судячи з відписок і коментарів, його підтримка опустилася нижче плінтуса,

– написав Лещенко.

Скандал довкола Дубінського: головне

11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще деяких українських політиків.

Їх звинуватили у втручанні в американські вибори.

За даними ЗМІ, 25 січня Зеленський попросив Дубінського добровільно вийти з фракції, але той не погодився.

Що відомо про скандального нардепа Олександра Дубінського – читайте тут.



США ввели санкції проти українців / Дані: Мінфін США / Інфографіка 24 каналу