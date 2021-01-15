Бояться штрафів, – Разумков про нардепів-прогульників і кнопкодавство
Система штрафів злякала нардепів-прогульників. Наразі вони скаржаться, що можуть втратити свої зарплати.
Далі на черзі посилення відповідальності за кнопкодавство. Про це спікер парламенту Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Фокусу".
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Думаю, найближчим часом ми введемо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним. Можливо, будемо обговорювати введення штрафів. Як виявилося, на депутатів це діє,
– наголосив Разумков.
Що ще сказав Разумков
- Спершу він не вірив в ефективність штрафів. Йому здавалося, що депутати ставитимуться до них поверхово.
- Однак згодом до спікера підходили багато нардепів, які скаржилися, що їм можуть не виплатити зарплату. Разумков зізнався: серед цих людей були ті, на кого спершу нізащо б не подумав.
- Спікер також заявив, що є прихильником того, аби за кнопкодавство народні обранці втрачали мандати.
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