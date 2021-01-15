Система штрафів злякала нардепів-прогульників. Наразі вони скаржаться, що можуть втратити свої зарплати.

Далі на черзі посилення відповідальності за кнопкодавство. Про це спікер парламенту Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Фокусу".

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Думаю, найближчим часом ми введемо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним. Можливо, будемо обговорювати введення штрафів. Як виявилося, на депутатів це діє,

– наголосив Разумков.

Що ще сказав Разумков

Спершу він не вірив в ефективність штрафів. Йому здавалося, що депутати ставитимуться до них поверхово.

Однак згодом до спікера підходили багато нардепів, які скаржилися, що їм можуть не виплатити зарплату. Разумков зізнався: серед цих людей були ті, на кого спершу нізащо б не подумав.

Спікер також заявив, що є прихильником того, аби за кнопкодавство народні обранці втрачали мандати.

Зверніть увагу! Відповідно до українського законодавства, нардепів за прогули позбавляють депутатських виплат. Лише упродовж 2020 року це допомогло зекономити для бюджету 30 мільйонів гривень.