Борт з тілом Геннадія Кернеса прибув до Харкова 21 грудня о 19:30 годині. Політик помер у німецькій клініці "Шаріте" 17 грудня.

Тіло мера Харкова зустрічали в аеропорту його соратники та друзі. Про це повідомляє 24 канал.

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Борт з тілом Кернеса зустрічав виконувач обов'язків міського голови Харкова Ігор Терехов, заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов, ексголова Харківської ОДА Сергій Чернов, речник міськради Харкова Юрій Сидоренко.

За словами Сергія Чернова, Кернес був нього не лише колегою, але й другом. Ігор Терехов додав, що усі процедури поховання відбудуться за планом. Він переконаний, що на похорони мера прийду багато людей.

Похорон Кернеса відбудеться 23 грудня. Політика поховають на Почесній алеї у Харкові.

Борт з тілом Геннадія Кернеса прибув у Харків: дивіться відео

Літак з тілом Кернеса прибув до Харкова / Фото 24 каналу

Що відомо про смерть Кернеса

Ще у вересні у Геннадія Кернеса діагностували коронавірус. Політика транспортували на лікування до Німеччини.

Тривалий час про самопочуття Кернеса не було жодних новин. Декілька разів у ЗМІ поширювали чутки про те, що мер Харкова нібито вже помер. Однак в оточенні Кернеса їх спростовували.

11 грудня стан політика різко погіршився. У Кернеса відмовили нирки.

Друг Кернеса бізнесмен Павло Фукс розповів: в останні дні Кернеса лікарі казали, що врятувати політика може тільки диво.

Кернес помер 17 грудня у Берліні у клініці "Шаріте".

Дивіться відео 24 каналу з аеропорту Харкова та як вшановуватимуть пам'ять Кернеса: