Верховний представник ЄС закликав Кремль звільнити Навального – Голос Америки

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 5 лютого зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Дипломат висловив глибоку стурбованість фактами арешту та вироку Олексія Навального.

Боррель закликав Кремль звільнити опозиціонера і провести повноцінне розслідування його отруєння. Напередодні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим поговорив телефоном Держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це мовиться у програмі "Голос Америки".

До теми Американські експерти різко відреагували на блокування телеканалів Медведчука – Голос Америки

Байден презентував пріоритети зовнішньої політики

Президент США Джо Байден заявив, що часи поступок Росії через її агресивні дії – у минулому. Презентуючи пріоритети своєї зовнішньої політики, він розкритикував Путіна, закликав звільнити Навального і підкреслив, що США повертаються у центр світової політичної арени.

У США внесли законопроєкт щодо санкцій Росії

Група сенаторів США – демократів та республіканців, внесла до Конгресу США законопроєкт, яким передбачені адресні санкції проти офіційних осіб Росії, які відповідальні за отруєння та ув'язнення Олексія Навального. За задумом сенаторів, законопроєкт має притягнути Володимира Путіна та його оточення до відповідальності, а також – дати чітко зрозуміти, що Росія має негайно звільнити Навального.

Дивіться випуск "Голосу Америки" за 5 лютого 2021: відео