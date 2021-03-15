Боротьба Зеленського за другий термін вже почалася, – політолог Давидюк

На з'їзді "Слуги народу" мовилось, що нардепи звертатимуться до президента Володимира Зеленського із проханням йти на другий термін. Це означає, що Зеленському зараз для себе треба прийняти рішення.

Таку думку висловив політолог Микола Давидюк. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським про вакцинацію спілкувався лікар-імунолог Борис Донськой. Ведучі також обговорили нові докази державної зради олігарха Віктора Медведчука.

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Про другий термін Зеленського

Микола Давидюк: Зрозуміло, що Зеленський хоче на другий термін, питання – чи зможе. І зараз є такі моменти політичної активізації і спроби вплинути на ринок олігархів, врегулювати медійний ринок.

Тобто, це вже пішла боротьба за другий термін. Але ще ж є населення, якому теж треба подобатись і для якого треба мати гарний рейтинг. Тому, я думаю, що він дуже хоче, але зараз намагається це зробити.

Ще є питання, як пояснити світу, адже тут обіцяли один термін – а де другий взявся. Там до обіцянок ставляться серйозніше, Якщо Зеленський каже, що йде на другий термін, то всі гравці будуть включатися і виставляти своїх кандидатів, тоді почнуть по ньому "бити". Тому це теж може вплинути на електоральну карту і його рейтинги зокрема.

Він спішити із своїм фінальним рішенням не буде і, напевно, йому не варто. Тримати паузу це й інтрига, а з іншої сторони – мобілізація своїх.

Що відомо про Зеленського і другий термін? На початку своєї каденції Зеленський переконував, що йде лише на один термін. Про другу каденцію він



Керівник Офісу Президента На початку своєї каденції Зеленський переконував, що йде лише на один термін. Про другу каденцію він вперше заговорив під час пресконференції 20 травня 2020 року. Політик сказав, що подумає над цим.Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак казав, що про другий термін можна буде говорити тоді, коли стане зрозуміло, чи встиг Зеленський виконати свої обіцянки.

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео

Нові докази державної зради Медведчука

Денис Казанський: Український політик Віктор Медведчук отримав вказівки від російського, доволі впливового посадовця, який на той момент був помічником президента Росії Володимира Путіна.

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Він отримує вказівки, що робити, яку політику проводити щодо Донбасу, які тезу озвучувати керівництву України. Ми чуємо, в якій формі це відбувається. Сурков діловим тоном надиктовує, що робити, а Медведчук підлабузницьки сміється, хіхікає.

Насправді якщо щось і можна трактувати як державну зраду, то мені здається, що це просто еталон. Це державна зрада в чистому вигляді, коли український громадянин, бізнесмен, політик отримує такі вказівки від уряду ворожої країни.

Дмитро Гнап: Як ти думаєш, хто міг вести цей аудіозапис і чому ці співрозмовники навіть не намагалися приховувати свої розмови, а відверто обговорювали такі речі телефоном?

Денис Казанський: Я думаю, що вони не приховували цієї розмови, тому що на той момент, коли розмовляли (це випливає зі слів Медведчука), Медведчук мав карт-бланш. Тобто він радився з керівництвом країни – з Петром Порошенком. Він мав мандат на переговори.

Запис розмови Медведчука та Суркова: дивіться відео

Про Разумкова в парламенті

Казанський: Чи є у Разумкова політичні амбіції і чи будуть із ним щось робити у зв'язку з цим? Чи його надто незалежна поведінка, завдяки якій він намагається дистанціюватися, не дратує зараз президента і чи не будуть якісь розмови про заміну спікера Верховної Ради.

Давидюк: Я думаю, що Разумков дратує Зеленського – це правда. Але насправді Разумков теж не грає в свої ігри, він просто не став спікером, підданим Банковій. Він просто залишається спікером і це Банкову злить і самого Зеленського – 100%.

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Спікера Верховної Ради не було на засідання Ради національної безпеки та оборони 11 березня, також Дмитро

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І те, що Разумков не відмовляється від свого імені, рейтингу чи статусу, я думаю, що їм це не подобається. Більше "пред'явити" вони йому поки що нічого не можуть.

Я не впевнений, чи готова зараз Банкова грати з таким і на таких швидкостях. Видно, що на Банковій ображені на Разумкова, вони не бачать у ньому підданого і ось ця гра продовжується.

Про вакцинацію та COVID-19

Гнап: В Києві, Запорізькій, Рівненській та Черкаській областях за 2 останні дні вакцинували 0 людей. Очевидно, що з такими темпами, якщо нічого не зміниться, то ми доживемо до того, коли третя хвиля сама собою піде на спад. То чи варто тоді взагалі перейматися вакцинацією?

Борис Донськой: Це ви кажете правильно, але доживемо ми не всі. Певна кількість людей, яка інфікується за цей час і належить до груп ризику, на жаль, помре. Так, ми нікого не врятуємо вакциною.

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А ми могли б, навіть маючи мінімальну кількість доз, однаково можна було б врятувати десятки життів. Тому що якби відразу швидко і оперативно щепили усі групи ризику по ускладненнях, ми б колосально знизили смертність та заповненість реанімацій.



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Про невдалу вакцинацію Ляшка

Гнап: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вакцинувався індійською вакциною, яку він всіляко вихваляв. Минуло 10 днів, він заразився на коронавірус. Що це значить?

Донський: Це справді недолік щеплення, якщо воно немає ефективності менше 90%. З іншого боку, щеплення розроблялось так швидко, і потреба в ньому така висока, що ми маємо прийняти недостатню ефективність цих препаратів.

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Те, шо він захворів – це дуже погана реклама. Краще б вони на камеру тоді це не робили. Але те, що людина після того, як вона зробить щеплення, може потенційно захворіти – ми про це знали.