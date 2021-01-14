Рішення Європейського суду з прав людини щодо окупованого Криму – це перша перемога у справах України проти Росії. Це матиме конкретні юридичні наслідки для Росії у майбутньому.

Що кажуть у "Слузі народу"

Таке рішення руйнує міф про "мирне" та "добровільне" приєднання Криму, який нав'язує Росія. Про це заявив очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомили у пресслужбі політсили.

До речі Висловлювання Путіна посприяли рішенню ЄСПЛ щодо Криму

Політик відзначив, що у позові України мовиться про те, що Росія порушила в Криму низку основоположних прав людини: на життя, свободу і безпеку, справедливий судовий розгляд, повагу до приватного життя, свободу релігії, висловлювання думки і свободу зібрань

Рішення ЄСПЛ також є гучним меседжем, що боротьба України за Крим триває, і наша держава не збирається поступатися,

– наголосив очільник партії.

Корнієнко додав, що Крим, як і раніше, залишається на порядку денному. Українці разом з європейськими партнерами й надалі боротимуться за повернення півострова.

Що цьому передувало