Боротьба за Крим триває, – Корнієнко про рішення ЄСПЛ
Рішення Європейського суду з прав людини щодо окупованого Криму – це перша перемога у справах України проти Росії. Це матиме конкретні юридичні наслідки для Росії у майбутньому.
Що кажуть у "Слузі народу"
Таке рішення руйнує міф про "мирне" та "добровільне" приєднання Криму, який нав'язує Росія. Про це заявив очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомили у пресслужбі політсили.
До речі Висловлювання Путіна посприяли рішенню ЄСПЛ щодо Криму
Політик відзначив, що у позові України мовиться про те, що Росія порушила в Криму низку основоположних прав людини: на життя, свободу і безпеку, справедливий судовий розгляд, повагу до приватного життя, свободу релігії, висловлювання думки і свободу зібрань
Рішення ЄСПЛ також є гучним меседжем, що боротьба України за Крим триває, і наша держава не збирається поступатися,
– наголосив очільник партії.
Корнієнко додав, що Крим, як і раніше, залишається на порядку денному. Українці разом з європейськими партнерами й надалі боротимуться за повернення півострова.
Що цьому передувало
- Європейський суд 14 січня 2021 року визнав скаргу України про порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Це означає, що тепер ЄСПЛ розглядатиме справу "Україна проти Росії" по суті.
- До речі, справа стосується скарг на порушення Росією прав населення півострова. Україна подала заяву ще у 2014 році.
- Крім того, суд зауважив, що Росія контролювала Крим з 27 лютого 2014 року, тобто ще до окупації півострова.
- У заяві суду мовиться також про те, що ухвалити рішення допомогли заяви російського президента Володимира Путіна. Той у 2014 році фактично визнав, що Росія захопила Крим.
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